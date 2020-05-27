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Факты / Мир

Меркель поддержала сохранение санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что политику санкций в отношении Российской Федерации необходимо сохранить, а диалогу между Евросоюзом и Москвой необходимо предоставить новые импульсы.

По словам Меркель, нарушение фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому политика санкций будет сохраняться, пока не будет прогресса в решении вопроса конфликта на Донбассе.

— Если не будет прогресса в Минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность предоставить новые импульсы отношениям, — подчеркнула Меркель.

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Ранее председатель правления Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить Северный поток-2.

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