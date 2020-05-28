Пляжи Австралии засыпало медицинскими масками

В Сиднее пляжи засыпало тысячами защитных медицинских масок и пластиковых контейнеров.

Причиной стал шторм, в который попало грузовое судно, перевозившее средства защиты из Китая в Мельбурн.

Из-за сильного ветра 40 контейнеров оказались в воде.

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Пляжи, которые побелели от масок, увидели местные жители, которые пришли туда отдыхать после ослабления карантина. Они сразу же сообщили представителям Австралийского управления безопасности на море.

Убирать нашествие масок на берегах пришли местные жители.

Всего за час я собрала сотни масок и маленьких пластиковых контейнеров, в которых они хранились. Этот мусор битком наполнил все мои пакеты, — сообщила местная жительница Али Пот.

Судовладелец рассказал, что в выброшенных в море контейнерах перевозили бытовую технику, строительные материалы и различные предметы медицинского назначения.

Напомним, еще в апреле Австралии и Новой Зеландии отменили определенные ограничительные меры, которые были внедрены из-за распространения коронавируса.