В Вашингтоне (США) с 29 мая ослабляют карантин, в пределах чего отменяют режим самоизоляции.

Также в городе снова заработают рестораны с открытыми террасами, парикмахерские и салоны красоты, но только по предварительной записи клиентов.

Кроме того, жители города смогут гулять в парках и посещать теннисные корты.

Читайте: От коронавируса в США могли умереть до 2 млн человек — Трамп

Закрытыми остаются развлекательные центры, запрещены контактные виды спорта. Также обязательным останется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

К слову, 26 мая в Вашингтоне впервые почти за два месяца не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

Однако в целом США занимают первое место в мире по количеству больных коронавирусом. По состоянию на утро 28 мая здесь зафиксировали уже 1 699 176 случаев Covid-19.

Источник: Fox News