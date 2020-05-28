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Факты / Мир

Вашингтон ослабляет карантин: отменяют самоизоляцию, открываются рестораны

В Вашингтоне (США) с 29 мая ослабляют карантин, в пределах чего отменяют режим самоизоляции.

Также в городе снова заработают рестораны с открытыми террасами, парикмахерские и салоны красоты, но только по предварительной записи клиентов.

Кроме того, жители города смогут гулять в парках и посещать теннисные корты.

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Закрытыми остаются развлекательные центры, запрещены контактные виды спорта. Также обязательным останется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

К слову, 26 мая в Вашингтоне впервые почти за два месяца не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

Однако в целом США занимают первое место в мире по количеству больных коронавирусом. По состоянию на утро 28 мая здесь зафиксировали уже 1 699 176 случаев Covid-19.

Источник: Fox News

Фото: Dreamstime

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