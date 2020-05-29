29 мая в мире зафиксировали 5 808 946 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 116 856 новых случаев.

Всего умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, уже 360 308 человек, за сутки – 4 679.

Страны, в которых больше всего случаев Сovid-19:

США — 1 721 753;

Бразилия — 438 238;

Россия — 397 051;

Великобритания — 270 508;

Испания — 237 906.

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Наибольшее количество смертей зафиксировали в:

США — 101 616;

Великобритания — 37 919;

Италия — 33 142;

Франция — 28 665;

Испания — 27 119.

Украина занимает 35 позицию среди стран по количеству заражений новым типом коронавирусной инфекции (22 382 по состоянию на 28 мая).

Несмотря на высокий уровень заболеваемости в США, Вашингтон с 29 мая ослабляет карантинные меры, и отменяет режим самоизоляции.

В городе возобновляют работу рестораны с открытыми террасами, парикмахерские и салоны красоты. Однако посещение возможно только по предварительной записи.

Масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательными.

Эпицентр пандемии коронавируса из Европы переместился в Южную и Северную Америку. В Европе по количеству заражений лидирует Великобритания.

Напомним, по состоянию на 28 мая в мире коронавирусом заразились 5 691 790 человек.