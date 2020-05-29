29 мая в мире зафиксировали 5 808 946 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 116 856 новых случаев.
Всего умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, уже 360 308 человек, за сутки – 4 679.
Страны, в которых больше всего случаев Сovid-19:
- США — 1 721 753;
- Бразилия — 438 238;
- Россия — 397 051;
- Великобритания — 270 508;
- Испания — 237 906.
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Наибольшее количество смертей зафиксировали в:
- США — 101 616;
- Великобритания — 37 919;
- Италия — 33 142;
- Франция — 28 665;
- Испания — 27 119.
Украина занимает 35 позицию среди стран по количеству заражений новым типом коронавирусной инфекции (22 382 по состоянию на 28 мая).
Несмотря на высокий уровень заболеваемости в США, Вашингтон с 29 мая ослабляет карантинные меры, и отменяет режим самоизоляции.
В городе возобновляют работу рестораны с открытыми террасами, парикмахерские и салоны красоты. Однако посещение возможно только по предварительной записи.
Масочный режим и соблюдение дистанции остаются обязательными.
Эпицентр пандемии коронавируса из Европы переместился в Южную и Северную Америку. В Европе по количеству заражений лидирует Великобритания.
Напомним, по состоянию на 28 мая в мире коронавирусом заразились 5 691 790 человек.