Миру грозит голод и нищета в исторических масштабах — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил в четверг, что мир столкнется с чрезвычайным кризисом из-за коронавируса, несмотря на достижения науки и техники.

— Если мы не будем действовать сейчас, пандемия Covid-19 вызовет невообразимые разрушения и страдания во всем мире, — сказал Гутерриш.

Выступая на финансовом форуме в Нью-Йорке, он рассказал о глобальных уязвимостях, вызванных пандемией.

Читайте: Коронавирус в мире: за сутки более 100 тыс. новых случаев

— Голод в исторических масштабах: еще 60 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты, до половины мировой рабочей силы, 1,6 млрд человек, не будут иметь средств к существованию. Мы должны избежать этого, — сказал Гутерриш.

Напомним, Международный валютный фонд заявил, что мир на грани самого масштабного кризиса почти за столетие.

Источник: Foxnews