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Факты / Мир

В Миннеаполисе задержали полицейского, который задушил афроамериканца

Офицера Дерека Шовина, который прижал коленом афроамериканца Джорджа Флойда, после чего тот задохнулся, взяли под стражу. Убийство 46-летнего афроамериканца вызвало волну возмущений во всем мире, протестующие видят в таких действиях расизм.

Эта история породила в США массовые протесты из-за произвола полиции, которые продолжаются уже четвертый день подряд.

Полицейскому Шовину предъявлено обвинение в убийстве, его уволили из правоохранительных органов, где он проработал 19 лет.

Читайте: Миннеаполис пылает: как смерть Джорджа Флойда переросла в жестокие протесты

Напомним, протестующие вышли выразить свой гнев после того, как в сети появилось видео, на котором белокожий полицейский стал коленом на шею афроамериканцу, который лежал в наручниках и не мог оказать серьезного сопротивления. Позже задержанный Джордж Флойд умер. Это произошло 25 мая, а уже 26 числа люди вышли на улицы.

Источник: ВВС

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