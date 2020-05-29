В Южной Корее подтвердили 58 новых случаев коронавируса.

Из-за опасений новой вспышки коронавируса в стране снова закрыли 251 школу.

Также власть возобновила некоторые ранее отмененные карантинные ограничения.

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Сейчас не работают парки и музеи в Сеуле и ближайших населенных пунктах, а также правительство обратилось к частным предпринимателям с просьбой работать дистанционно. В связи с этим жителям страны рекомендуют оставаться дома и избегать массовых мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Пак Нын Ху заявил, что необходимо вернуться к социальному дистанцированию, а также, что следующие две недели очень важны и имеют решающее значение.

По состоянию на 29 мая в Южной Корее зафиксировали 11 402 случая коронавируса. Выздоровели 10 363 человека. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 269 человек.

Ранее 27-летнего мужчину в Южной Корее приговорили к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение карантинных правил.