Из-за сохраняющейся непогоды в районе космодрома на мысе Канаверал третья запасная попытка запуска 31 мая нового американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX может также не состояться.

Такой вывод можно сделать из данных метеопрогноза ВВС США.

В настоящее время планируется предпринять повторную попытку запуска в субботу, 30 мая, в 22.22 по киевскому времени. Однако погодные условия также лишь на 50% благоприятствуют его проведению.

По последнему прогнозу, в воскресенье, когда предусмотрена третья попытка для запуска, погода будет благоприятствовать проведению старта только на 60%. Это связано с продолжающимися в районе космодрома проливными дождями и кучево-дождевыми облаками.

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По данным американских метеопрогнозов, более благоприятствующие условия для проведения запуска появятся в июне с наступлением сухой погоды.

Напомним, изначально запуск SpaceX планировали на среду, 27 мая, однако его отменили за 15 минут до старта из-за непогоды.

Это должен был быть первый за последние девять лет американский пилотируемый корабль с двумя астронавтами на борту.

Запуск осуществляется в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов на орбиту.

В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.