Меган Марк, принц Гарри и их сын Арчи теперь живут в особняке голливудского магната Тайлера Перри в Лос-Анджелесе. Для защиты они наняли эксклюзивную охранную фирму за 7 тыс. фунтов ($8,6 тыс.) в день.

Ее услугами пользуются, в частности, миллиардер Джефф Безос и голливудский актер Том Хэнкс.

По данным источников, фирму для охраны королевской семьи выбирал экс-начальник службы безопасности президента Рональда Рейгана Гевин де Беккер.

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Кто будет оплачивать счета за услуги охраны, точно неизвестно, однако друзья Меган и Гарри ранее заявили, что пара будет платить за защиту из собственного кармана.

Напомним, с 31 марта герцог и герцогиня Сассекские не выполняют обязанности членов королевской семьи. Поэтому Меган Маркл и принц Гарри заявили, что больше ничего не будет публиковать на своей странице Royal Sussex в Instagram.