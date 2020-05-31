PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Корабль SpaceX Starship взорвался во время испытаний

Очередные испытания компанией SpaceX двигателей прототипа космического корабля Starship закончились мощным взрывом.

За день до запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, 29 мая, компания испытывала Starship на полигоне Бока-Чика в Техасе. Взрыв произошел через две минуты после запуска.

Взрыв и огонь полностью уничтожили Starship, а его обломки разбросало на сотни метров.

Читайте: Первое фото космического корабля Starship Илона Маска

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, 30 мая 2020 компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Маск, запустила на орбиту американский современный космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами — Бобом Бенкен и Дугласом Херли. Это первый в истории пилотируемый полет в космос, который осуществила частная компания.

Источник: Spaceflight Now

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка