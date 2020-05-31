Очередные испытания компанией SpaceX двигателей прототипа космического корабля Starship закончились мощным взрывом.
За день до запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, 29 мая, компания испытывала Starship на полигоне Бока-Чика в Техасе. Взрыв произошел через две минуты после запуска.
Взрыв и огонь полностью уничтожили Starship, а его обломки разбросало на сотни метров.
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RIP Starship SN4 ????https://t.co/klPMtZHxjW pic.twitter.com/hrrElBXmSC
— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) May 29, 2020
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.
Напомним, 30 мая 2020 компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Маск, запустила на орбиту американский современный космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами — Бобом Бенкен и Дугласом Херли. Это первый в истории пилотируемый полет в космос, который осуществила частная компания.
Источник: Spaceflight Now