Очередные испытания компанией SpaceX двигателей прототипа космического корабля Starship закончились мощным взрывом.

За день до запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, 29 мая, компания испытывала Starship на полигоне Бока-Чика в Техасе. Взрыв произошел через две минуты после запуска.

Взрыв и огонь полностью уничтожили Starship, а его обломки разбросало на сотни метров.

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К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, 30 мая 2020 компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Маск, запустила на орбиту американский современный космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами — Бобом Бенкен и Дугласом Херли. Это первый в истории пилотируемый полет в космос, который осуществила частная компания.

Источник: Spaceflight Now