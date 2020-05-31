Массовые акции в Беларуси: милиция задерживает оппозиционеров

В Минске и других городах Беларуси проходят массовые пикеты, на которых собирают подписи за выдвижение кандидатами в президенты жены известного блогера Сергея Тихановского – Светланы Тихановской, а также других оппозиционеров.

Самого Тихановського и еще 10 активистов 29 мая задержали в Гродно во время сбора подписей и обвинили в нападении на милиционера.

А сегодня в Минске милиция задержала оппозиционного политика Николая Статкевича.

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О задержании активистов правозащитники сообщают также в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Люди стоят в длинных очередях, чтобы оставить подпись за своего кандидата.

В 90-ые такие очереди были за продуктами. Сейчас люди стоят в очереди за СВОБОДОЙ! За Беларусь без репрессии, без похищений людей среди бела дня, без страха. Люди готовы использовать любой законный способ и стоять в очередях за право быть услышанными, быть народом, а не народцем! pic.twitter.com/zu67dy5xeI — Kirill Vlasovets (@vlkirill99) May 31, 2020

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз официально зарегистрировался для участия в выборах руководителя страны.

Он уже 26 лет руководит страной — с лета 1994 года, что дольше среди всех постсоветских стран.

Фото: nexta_live