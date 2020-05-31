PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Массовые акции в Беларуси: милиция задерживает оппозиционеров

В Минске и других городах Беларуси проходят массовые пикеты, на которых собирают подписи за выдвижение кандидатами в президенты жены известного блогера Сергея Тихановского – Светланы Тихановской, а также других оппозиционеров.

Самого Тихановського и еще 10 активистов 29 мая задержали в Гродно во время сбора подписей и обвинили в нападении на милиционера.

А сегодня в Минске милиция задержала оппозиционного политика Николая Статкевича.

Читайте: Кабмин отменил разрешение ездить в Беларусь по украинским паспортам

О задержании активистов правозащитники сообщают также в Витебске, Гомеле и Кобрине.

Люди стоят в длинных очередях, чтобы оставить подпись за своего кандидата.

 

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа 2020 года. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в шестой раз официально зарегистрировался для участия в выборах руководителя страны.

Он уже 26 лет руководит страной — с лета 1994 года, что дольше среди всех постсоветских стран.

Фото: nexta_live

Источник: Радио Свобода

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка