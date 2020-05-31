Протесты в США 2020: в 25 городах ввели комендантский час

Протесты в США 2020, которые вспыхнули 25 мая из-за смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), привели к тому, что уже в 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час.

Люди, которые проживают в этих населенных пунктах, могут выходить на улицу только для похода на работу или для обращения за помощью медиков или полицейских.

Так, комендантский час действует в:

Беверли Хиллс и Лос-Анджелесе (штат Калифорния);

Денвере (штат Колорадо);

Майами (штат Флорида);

Атланте (штат Джорджия);

Чикаго (штат Иллинойс);

Луисвилле(штат Кентукки);

Миннеаполисе и Сент-Поле (штат Миннесота);

Рочестере (штат Нью-Йорк);

Цинциннати, Кливленде, Колумбусе, Дейтоне, Толедо (штат Огайо);

Юджине и Портленде (штат Орегон);

Филадельфии и Питтсбурге (штат Пенсильвания);

Чарльстоне и Колумбии (штат Южная Каролина);

Нэшвилле (штат Теннесси);

Солт-Лейк-Сити (штат Юта);

Сиэтле (штат Вашингтон);

Милуоки (штат Висконсин).

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Кроме того, стало известно о смерти минимум троих человек во время протестов в Индианаполисе (штат Индиана), власти советуют избегать районов, где продолжаются стычки.

Напомним, ранее из-за акций протестов и беспорядков, которые образовались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в Миннеаполисе мэр Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации.