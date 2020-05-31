Протесты в США 2020: в 25 городах ввели комендантский час

Протесты в США 2020, которые вспыхнули 25 мая из-за смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), привели к тому, что уже в 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час.
Люди, которые проживают в этих населенных пунктах, могут выходить на улицу только для похода на работу или для обращения за помощью медиков или полицейских.
Так, комендантский час действует в:
- Беверли Хиллс и Лос-Анджелесе (штат Калифорния);
- Денвере (штат Колорадо);
- Майами (штат Флорида);
- Атланте (штат Джорджия);
- Чикаго (штат Иллинойс);
- Луисвилле(штат Кентукки);
- Миннеаполисе и Сент-Поле (штат Миннесота);
- Рочестере (штат Нью-Йорк);
- Цинциннати, Кливленде, Колумбусе, Дейтоне, Толедо (штат Огайо);
- Юджине и Портленде (штат Орегон);
- Филадельфии и Питтсбурге (штат Пенсильвания);
- Чарльстоне и Колумбии (штат Южная Каролина);
- Нэшвилле (штат Теннесси);
- Солт-Лейк-Сити (штат Юта);
- Сиэтле (штат Вашингтон);
- Милуоки (штат Висконсин).
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Кроме того, стало известно о смерти минимум троих человек во время протестов в Индианаполисе (штат Индиана), власти советуют избегать районов, где продолжаются стычки.
Напомним, ранее из-за акций протестов и беспорядков, которые образовались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в Миннеаполисе мэр Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации.