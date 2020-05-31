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Факты / Мир

Протесты в США 2020: в 25 городах ввели комендантский час

Протесты в США 2020, которые вспыхнули 25 мая из-за смерти при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), привели к тому, что уже в 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час.

Люди, которые проживают в этих населенных пунктах, могут выходить на улицу только для похода на работу или для обращения за помощью медиков или полицейских.

Так, комендантский час действует в:

  • Беверли Хиллс и Лос-Анджелесе (штат Калифорния);
  • Денвере (штат Колорадо);
  • Майами (штат Флорида);
  • Атланте (штат Джорджия);
  • Чикаго (штат Иллинойс);
  • Луисвилле(штат Кентукки);
  • Миннеаполисе и Сент-Поле (штат Миннесота);
  • Рочестере (штат Нью-Йорк);
  • Цинциннати, Кливленде, Колумбусе, Дейтоне, Толедо (штат Огайо);
  • Юджине и Портленде (штат Орегон);
  • Филадельфии и Питтсбурге (штат Пенсильвания);
  • Чарльстоне и Колумбии (штат Южная Каролина);
  • Нэшвилле (штат Теннесси);
  • Солт-Лейк-Сити (штат Юта);
  • Сиэтле (штат Вашингтон);
  • Милуоки (штат Висконсин).

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Кроме того, стало известно о смерти минимум троих человек во время протестов в Индианаполисе (штат Индиана), власти советуют избегать районов, где продолжаются стычки.

Напомним, ранее из-за акций протестов и беспорядков, которые образовались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, в Миннеаполисе мэр Джейкоб Фрей объявил режим чрезвычайной ситуации.

Источник: CNN

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