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Факты / Мир

Уже более 6 млн людей инфицированы коронавирусом по всему миру

По состоянию на 5.30 31 мая Университет Джонса Хопкинса сообщает о 136 470 новых случаях коронавирусной болезни за прошедшие сутки. Во всех уголках нашей планеты за время пандемии Covid-19 уже инфицированы 6 063 725 человек.

Статистику летальных случаев пополнили 4 311 зафиксированных новых смертей. Всего коронавирус забрал жизни 369 244 человек.

2 350 088 людям удалось выздороветь от Covid-19.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего инфицированных Covid-19:

  • США — 1 770 384;
  • Бразилия — 498 440;
  • Россия – 396 575;
  • Великобритания — 274 219;
  • Испания — 239 228.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

  • США — 103 781;
  • Великобритания — 38 458;
  • Италия — 33 340;
  • Франция — 28 834;
  • Бразилия — 27 774.

Украина опустилась на одну строчку в рейтинге количества инфицирований и находится на 37 месте (23 204 случаая, данные по состоянию на 30 мая).

Напомним, по состоянию на 30 мая коронавирус в мире зафиксировали у 5 927 255 человек, а новых случаев за сутки было более 125 тыс.

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