Трейлер к сериалу Отравление в Солсбери (The Salisbury Poisonings) вышел на британском ВВС. События ленты посвящены реакции жителей города на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году.

В сериале будет три серии, их покажут с 14 по 16 июня на BBC One.

О планах телеканала снять сериал стало известно в мае 2019 года.

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Главные роли исполняют Энн-Мари Дафф, Рейф Сполл и Майанна Бернинг.

Солсберийские шпили

В марте 2018-го в городе Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным следствия ядовитое вещество Новичок нанесли на дверь дома, где они жили.

Великобритания провела расследование и установила, что яд привезли офицеры ГРУ России — Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин. Флакон с ядом они выбросили в местном парке. Его случайно нашла местная Дон Стерджесс, которая умерла от него.

Офицеры ГРУ в сентябре 2018-го дали интервью российскому телеканалу, где заявили, что они занимаются услугами в области фитнеса и здоровья и часто путешествуют по Европе. В Солсбери они поехали, чтобы посмотреть на знаменитые ”солсберийские шпили” — старинную церковь в центре города.

Британское правительство официально обвинило Россию в применении химического оружия. Ввело санкции и выслало дипломатов. В ответ Кремль тоже выслал британских дипломатов.