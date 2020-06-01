По состоянию на 5.30 1 июня количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 6 166 946. Согласно этой статистике, за день зафиксирован 103 221 случай Covid-19.

За прошедшие сутки в мире от осложнений коронавируса умер 2 791 человек. Общая статистика летальных случаев возросла до 372 035.

2 641 329 человек выздоровели от Covid-19 за время пандемии — за сутки это количество возросло на 291 241.

Печальное лидерство по количеству заражений и смертей от коронавируса продолжают держать США.

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Где больше всего инфицированных Covid-19:

США – 1 790 172;

Бразилия — 514 849;

Россия – 405 843;

Великобритания — 276 156;

Испания — 239 479.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

США — 104 381;

Великобритания – 38 571;

Италия — 33 415;

Франция — 29 314;

Бразилия – 28 805.

Украина второй день подряд находится на 37 месте в мировом рейтинге количества заражений коронавирусом (23 672 случая, данные по состоянию на 31 мая).

Коронавирус в мире — подробно

Несмотря на четыре недели отмененных ограничений, количество случаев Covid-19 в Италии продолжает сокращаться. Количество активных случаев коронавируса уменьшилось более чем на 1 600 за 24 часа.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал людей соблюдать осторожность и принимать меры безопасности, такие как использование масок для лица и соблюдение социальной дистанции на публике, поскольку страна готовится смягчить общегосударственный карантин с понедельника.

Китайские органы здравоохранения заявили о 16 новых случаях коронавируса на всей территории материкового Китая в воскресенье. Все случаи были завезены из-за рубежа.

Напомним, по состоянию на 31 мая коронавирус в мире зафиксировали у 6 063 725 человек, а новых случаев за сутки было более 136 тыс.