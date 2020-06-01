Турция откроет границы для иностранных туристов и восстановит регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля 2020 года.

Об этом стало известно по результатам телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

— Глава МИД Турции проинформировал о решении турецкой стороны открыть свои границы для иностранных туристов и возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля текущего года — говорится в сообщении.

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Кроме этого турецкий министр также заверил, что его страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Также Турция в ближайшее время откроет авиасообщение с 70 странами мира.

Украинские и турецкие дипломаты начали переговоры о возобновлении туристических поездок и авиасообщения еще 25 мая.