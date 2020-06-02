Великобритания и Канада выступили против возвращения России в большую семерку.

Это усилило разлад между странами, ведь президент США Дональд Трамп хочет обратного.

— Россия была удалена из G7 вслед за аннексией Крыма (в 2014 году, — Ред.) и с тех пор не продемонстрировала никаких перемен в своем поведении, которые могли бы оправдать ее возвращение, — заявил представитель премьер-министра Великобритании.

Такого же мнения придерживается и премьер Канады Джастин Трюдо.

— Россия продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, поэтому она не состоит в G7, — отметил он.

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В субботу, 30 мая, Трамп заявил, что отложит саммит G7, запланированный на этот месяц, до сентября.

По его словам, устаревшая группа стран G7 должна быть расширена, чтобы включить в нее другие страны, в частности Россию.

В воскресенье Трамп рассказал Владимиру Путину о своем плане пригласить его на саммит.

В Белом доме заявили, что прогресс в созыве G7 с участием России был среди тем, которые лидеры обсуждали по телефону.

На данный момент в большую семерку входят такие страны: США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Германия и Франция.