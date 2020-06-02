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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 2 июня

Статистика коронавируса в мире на 2 июня свидетельствует, что Covid-19 заразились уже 6 266 192 человека, из которых за сутки — почти 100 тыс.

В общем от осложнений, вызванных Covid-19, в мире умерло 375 559 человек, а за прошедшие сутки — еще более 3 тыс.

По данным Worldometers, выздоровели от коронавируса уже 2 903 605 человек.

Лидерами по количеству инфицированных и количеству смертей остаются Соединенные Штаты. Эпицентр коронавируса пока сконцентрировался в Южной Америке.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Где больше всего инфицированных Covid-19:

  • США — 1 811 360;
  • Бразилия — 526 447;
  • Россия — 414 328;
  • Великобритания — 277 736;
  • Испания — 239 638.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

  • США — 105 165;
  • Великобритания — 39 127;
  • Италия — 33 475;
  • Бразилия — 29 937;
  • Франция — 28 836.

Четвертый день подряд Украина занимает 37 место — между Польшей и Румынией. По состоянию на 1 июня в стране зафиксировано 24 012 случаев коронавируса.

Страны, которые ослабляют карантин

С 1 июля Турция открывает границы для украинских туристов, а в ближайшее время откроет авиасообщение еще для 70 стран.

Во Франции снимают часть ограничений со вторника. Граждане могут осуществлять поездки по всей стране.

Для сравнения, коронавирус в мире 1 июня обнаружили у 6 166 946 человек, а количество новых больных за сутки составило более 103 тыс. человек.

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