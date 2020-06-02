Статистика коронавируса в мире на 2 июня свидетельствует, что Covid-19 заразились уже 6 266 192 человека, из которых за сутки — почти 100 тыс.
В общем от осложнений, вызванных Covid-19, в мире умерло 375 559 человек, а за прошедшие сутки — еще более 3 тыс.
По данным Worldometers, выздоровели от коронавируса уже 2 903 605 человек.
Лидерами по количеству инфицированных и количеству смертей остаются Соединенные Штаты. Эпицентр коронавируса пока сконцентрировался в Южной Америке.
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Где больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 1 811 360;
- Бразилия — 526 447;
- Россия — 414 328;
- Великобритания — 277 736;
- Испания — 239 638.
Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:
- США — 105 165;
- Великобритания — 39 127;
- Италия — 33 475;
- Бразилия — 29 937;
- Франция — 28 836.
Четвертый день подряд Украина занимает 37 место — между Польшей и Румынией. По состоянию на 1 июня в стране зафиксировано 24 012 случаев коронавируса.
Страны, которые ослабляют карантин
С 1 июля Турция открывает границы для украинских туристов, а в ближайшее время откроет авиасообщение еще для 70 стран.
Во Франции снимают часть ограничений со вторника. Граждане могут осуществлять поездки по всей стране.
Для сравнения, коронавирус в мире 1 июня обнаружили у 6 166 946 человек, а количество новых больных за сутки составило более 103 тыс. человек.