Решение об участии России в саммите Большой семерки может принимать только консенсус всех участников G7 и в зависимости от выполнения Минских договоренностей.

Такую позицию высказало Министерство Европы и иностранных дел Франции.

— Решение по Российской Федерации было принято G7 в 2014 году. Соответственно, все новые решения должны приниматься на основе общего одобрения странами G7 и на основе выполнения Минских договоренностей, — заявили в МИД.

Читайте: Канада и Великобритания против участия России в G7

Накануне, 30 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что отложит саммит G7 до сентября. По его словам, группа слишком устарела и нужно пригласить новых участников, включая Россию.

Сейчас в страны большой семерки входят следующие: США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Италия и Франция.

Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику.

Россия выбыла из их состава в 2014 году после аннексии Крыма и начала агрессии против Украины.

Евросоюз выступает против восстановления G8 с участием России до тех пор, пока она не устранит причины, по которым выбыла.