Статистика коронавируса в мире на 3 июня свидетельствует о 6 378 239 больных Covid-19, за последние сутки это количество увеличилось почти 110 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, в общем умерло уже 380 250 человек, а за последние сутки — свыше 5 тыс. человек.

В то же время выздоровели от коронавируса уже 3 023 638 пациентов, за сутки — это более 100 тыс. человек.

То есть, по состоянию на 3 июня, количество новых случаев коронавируса почти совпадает с количеством тех, кто выздоровел.

Однако лидерами этого антирейтинга все еще остаются Соединенные Штаты, хотя эпицентр болезни переместился в Южную Америку.

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Где больше всего инфицированных Covid-19:

США — 1 831 821;

Бразилия — 555 383;

Россия — 423 186;

Великобритания — 279 392;

Испания — 239 932.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

США — 106 180;

Великобритания — 39 452;

Италия — 33 530;

Бразилия — 31 199;

Франция — 28 943.

Пятый день подряд Украина занимает 37 место по количеству больных коронавирусом. 2 июня в стране зафиксировано 24 340 случаев, а за сутки — 328.

Страны, которые ослабили карантин

Черногория стала первой страной в Европе, которая преодолела Сovid-19 и 2 июня власти страны официально объявили о завершении эпидемии коронавируса.

Там в течение 28 дней не фиксировали ни одного нового случая, а все пациенты уже выздоровели.

С 15 июня Чехия отменяет почти все ограничения на путешествия по странам Европейского Союза.

Для сравнения, коронавирус в мире 2 июня всего обнаружили у 6 266 192 человек, а за сутки почти у 100 тыс. В последнее время это средний показатель суточного количества больных.