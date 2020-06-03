Черногория первой в Европе преодолела Сovid-19 и 2 июня власти страны официально объявили о завершении эпидемии коронавируса.

Национальный координационный комитет Черногории за последние 28 дней не зафиксировал ни одного нового случая инфицирования, а все больные уже выздоровели.

Поэтому правительство разрешило гражданам участвовать в собраниях, но не более 200 человек, отметив, что пандемия в мире продолжается.

На территорию Черногории могут попасть граждане стран, где количество инфицированных не превышает 25 человек на 100 тыс. населения.

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В Черногории первый случай коронавируса зарегистрировали 17 марта, а уже 26 марта объявили об эпидемии. За это время в стране с населением в 600 тыс. на Сovid-19 заболели 324 человека, умерли от осложнений — девять.

В то же время страна еще 25 мая объявила, что первой среди стран Европы преодолела эпидемию коронавируса, потому что на тот момент там 20 дней не было новых случаев. Но официальное заявление отложила до 2 июня.

Источник: coronainfocg.me