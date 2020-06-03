Выборы в Беларуси: ОБСЕ осудила задержание активистов перед выборами видео

Власти Беларуси должны отказаться от практики задержания активистов и выполнить все условия для проведения открытых выборов президента.

С таким призывом Парламентская ассамблея ОБСЕ обратилась к официальному Минску.

Белорусские власти задержаниями активистов на пикетах по сборам подписей оказывают “пугающее воздействие на общество”, говорится в заявлении.

Также такие действия демонстрируют, что нынешняя власть препятствует потенциальным кандидатам, считают в ОБСЕ.

Пикеты по сбору подписей в Беларуси

В воскресенье, 31 мая, в Минске собрались огромные очереди из людей, желающих подписаться в поддержку претендентов в кандидаты. Подобные акции прошли также в областных и районных центрах страны.

Несмотря на то, что пикеты по сбору подписей не запрещены в Беларуси, нескольких десятков участников задержали правоохранители. Среди более чем 30 задержанных были видные политические активисты. Часть задержанных отпустили через некоторое время.















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Среди задержанных был лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич и председатель незарегистрированной молодежной оппозиционной организации Молодой фронт Денис Урбанович.

Еще ранее в пятницу на пикете в поддержку выдвижения кандидатом Светланы Тихановской задержали ее мужа блогера Сергея Тихановского.

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Майданов в Беларуси не будет

Президент страны Александр Лукашенко, который вновь будет баллотироваться на выборах, заявил, что не допустит майданов. Лидер страны назвал “ветродуями” людей, вышедших на пикеты в воскресенье.

— Эти цели (активистов. – Ред.) нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов, — сказал Лукашенко.

Как известно, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.