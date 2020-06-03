В США продолжаются протесты после смерти Джорджа Флойда, которые начались еще 26 мая.

В основном мирные протесты иногда перерастают в насилие, беспорядки и вандализм.

Во вторник власти Лос-Анджелеса заявили, что более 2 700 человек были задержаны во время протестов. В Нью-Йорке также были задержаны десятки митингующих, которые проигнорировали запрет на нахождение на улицах.

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Протесты в Нью-Йорке

Тысячи демонстрантов остались на улицах Нью-Йорка во вторник вопреки комендантскому часу, который начался с 20.00.

Некоторые протестующие продолжили маршировать по улицам города. Полиция кому-то разрешала продолжать свой путь, а кого-то арестовывала. Правоохранители за вечер арестовали 200 активистов.

В Нью-Йорке на Манхэттенском мосту демонстранты попались в ловушку, где полиция встречала людей на обоих концах сооружения.

Новые пострадавшие

По меньшей мере, пять человек получили ранения, в том числе два полицейских, в результате стрельбы в Бруклине, сообщила местная телевизионная станция.

Правоохранители заявили, что все пять человек были госпитализированы, но о состоянии здоровья раненых не сообщили.

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Власти на коленях

Вечером в понедельник начальник полиции Нью-Йорка Теренс Монахан встал на колено, держась за руки с протестующими на Манхэттене.

Также на колено встал мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, чтобы продемонстрировать солидарность с демонстрантами, которые пришли к его дому.

Действия властей

В Лос-Анджелесе, Санта-Монике, Беверли-Хиллз, Сан-Франциско, Окленде, Атланте, Нью-Йорке, Кливленде и в округе Колумбия ввели комендантский час из-за протестов.

Пентагон направил около 1 600 американских военнослужащих в Вашингтон.

Войска находятся в состоянии повышенной боеготовности, но не участвуют в оборонительной поддержке операций гражданской власти, заявили в Пентагоне.

Как известно, протесты в США вызвала смерть Джорджа Флойда — афроамериканца, который умер на прошлой неделе после того, как белокожий полицейский в Миннеаполисе стал коленом ему на шею при задержании.

Источник: Fox News, TIME, CNN