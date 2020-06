В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия.

Протестующие использовали лозунги американского протестного движения, чтобы призвать к справедливости в отношении Адама Траоре, чья смерть четыре года назад была сплоченной причиной уличных протестов против жестокости полиции во Франции.

Некоторые протестующие сжигали мусорные баки, велосипеды и скутеры, чтобы установить на улицах пылающие баррикады.

Полиция запретила демонстрацию, сославшись на запрет собрания более 10 человек в период пандемии.

Читайте: Blackout Tuesday: мир поддержал протесты после убийства Джорджа Флойда флешмобом

Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации приняли участие более 20 тыс. человек.

Hundreds of thousands take the streets in France in support of Black Lives Matter. They demand an end to racism, impunity, human rights abuses, and U.S. street executions of civilians. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ExVOsf2gYH

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 2, 2020