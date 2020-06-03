В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия.

Протестующие использовали лозунги американского протестного движения, чтобы призвать к справедливости в отношении Адама Траоре, чья смерть четыре года назад была сплоченной причиной уличных протестов против жестокости полиции во Франции.

Некоторые протестующие сжигали мусорные баки, велосипеды и скутеры, чтобы установить на улицах пылающие баррикады.

Полиция запретила демонстрацию, сославшись на запрет собрания более 10 человек в период пандемии.

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Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации приняли участие более 20 тыс. человек.

Hundreds of thousands take the streets in France in support of Black Lives Matter. They demand an end to racism, impunity, human rights abuses, and U.S. street executions of civilians. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ExVOsf2gYH — Anonymous (@YourAnonCentral) June 2, 2020

Участники митинга проводят прямые параллели с протестами в США из-за гибели Джорджа Флойда.

Многие собравшиеся держали в руках таблички с надписью Black lives matter (Жизни черных важны), а также с фразой Я не могу дышать, которую повторял Флойд перед смертью.

Что произошло в 2016 году

24-летнего афроамериканца Адама Траоре задержали в доме, где он прятался после того, как полиция гонялась за ним 15 минут.

Один из трех офицеров сказал следователям, что они сковали Траоре своим общим весом.

Траоре потерял сознание в машине и умер в соседнем полицейском участке. На нем все еще были надеты наручники, когда приехали медики.

На днях французские медицинские эксперты реабилитировали трех полицейских, заявив, что Траоре не умер от позиционного удушья, тем самым исключив действия полицейских, прижавших его к земле, как причину смерти.