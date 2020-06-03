PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Против полицейского насилия: в Париже 20 тыс. человек вышли на акции протеста

В Париже прошла многотысячная акция протеста против полицейского насилия.

Протестующие использовали лозунги американского протестного движения, чтобы призвать к справедливости в отношении Адама Траоре, чья смерть четыре года назад была сплоченной причиной уличных протестов против жестокости полиции во Франции.

Некоторые протестующие сжигали мусорные баки, велосипеды и скутеры, чтобы установить на улицах пылающие баррикады.

Полиция запретила демонстрацию, сославшись на запрет собрания более 10 человек в период пандемии.

Читайте: Blackout Tuesday: мир поддержал протесты после убийства Джорджа Флойда флешмобом

Несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, в демонстрации приняли участие более 20 тыс. человек.

Участники митинга проводят прямые параллели с протестами в США из-за гибели Джорджа Флойда.

Многие собравшиеся держали в руках таблички с надписью Black lives matter (Жизни черных важны), а также с фразой Я не могу дышать, которую повторял Флойд перед смертью.

Что произошло в 2016 году

24-летнего афроамериканца Адама Траоре задержали в доме, где он прятался после того, как полиция гонялась за ним 15 минут.

Один из трех офицеров сказал следователям, что они сковали Траоре своим общим весом.

Траоре потерял сознание в машине и умер в соседнем полицейском участке. На нем все еще были надеты наручники, когда приехали медики.

На днях французские медицинские эксперты реабилитировали трех полицейских, заявив, что Траоре не умер от позиционного удушья, тем самым исключив действия полицейских, прижавших его к земле, как причину смерти.

Источник: AFP

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка