Как тебе такое, Маск? Россия будет выпускать лифты с голосом Гагарина

Завод Роскосмоса будет выпускать лифты с голосом первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Перед началом движения в динамиках лифта голос Гагарина будет произносить — Поехали!

Устройство оснастят зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем и речевым информатором. Во время движения в нем будет играть музыка.

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Уже изготовили первый образец и установили на самом заводе.

До конца текущего года на предприятии планируют производить 50 лифтов в месяц. Планируется производить устройства в двух комплектациях — простой и люксовой.

Между тем в Америке

Американская компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon на МКС с двумя астронавтами.

После запуска Маск вспомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину слова о том, что санкции против России оставят США без российских ракет и космонавтов придется доставлять на МКС ”на батуте”.

— Батут работает, — коротко ответил американец.

США последние девять лет отправляли астронавтов на орбиту на российских ракетах Союз. Согласно контракту с Роскосмосом, каждый запуск стоил $90 млн. SpaceX утер нос россиянам и снизил цену до $55 млн.

Источник: Усть-Катавський вагоностроительный завод