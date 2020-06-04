На фоне протестов в США против расизма и жестокости полиции появилось такое понятие как лутеры.

Так называют людей, которые врываются в закрытые магазины и бары, грабят их и уничтожают чужое имущество. Слово мародерство означает же, захват армией чужой страны и ее ограбление.

Для выражения нового смысла происходящего придумали looting. Слово лут у геймеров означает внутриигровые ценности, которые они получают после игры.

Слово лутинг появилось относительно недавно, это американизм.

Читайте: Адвокат назвал убийство Джорджа Флойда преднамеренным

В США мародерство называют лутингом. 29 мая президент США Дональд Трамп написал гневный пост в Twitter: Когда начинается мародерство, начинается стрельба.

Однако после обвинений в расизме в адрес Трампа, он сказал, что не знает, откуда появилась эта фраза.

Из-за протестов в США в Вашингтоне продлили комендантский час, который будет действовать с 23:00 среды, 3 июня, до 06:00 четверга по местному времени.

В США протесты начались из-за проявления полицейской жестокости, которая привела к смерти человека. Протестующие уже около недели выражают свое недовольство несмотря на вспышку коронавируса в Соединенных Штатах.