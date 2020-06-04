Статистика коронавируса в мире на 4 июня подтверждает 6 511 668 случаев заражения Covid-19. За минувшие сутки количество больных выросло более чем на 130 тыс. человек.

От осложнений коронавируса умер 385 991 человек. За сутки прирост смертей составил почти 6 тыс. человек.

Вылечиться от коронавируса смогли 3 170 532 человека. Это свыше 140 тыс. пациентов за сутки.

Таким образом, количество тех, кто выздоровел, превышает количество новых больных на почти 20 тыс.

Наибольший прирост новых случаев фиксируется в Бразилии, но первое место по количеству инфицированных уже продолжительное время занимают США.

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Страны, в которых больше всего больных Covid-19:

США — 1 851 520;

Бразилия — 584 016;

Россия — 431 715;

Великобритания — 281 270;

Испания — 240 326.

Страны, в которых самый большой прирост больных Covid-19 за сутки:

Бразилия — 27 312;

США — 20 578;

Индия — 9 633;

Россия — 8 536;

Чили — 4 942.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

США — 107 175;

Великобритания — 39 811;

Италия — 33 601;

Бразилия — 32 548;

Франция — 29 024.

4 июня Украина переместилась на 36 место с 37. 3 июня было зафиксировано 24 822 случая, а за сутки прирост составил — 483. Это стало резким скачком после двухдневного снижения количества больных.

Страны, которые ослабили карантин

С 8 июня Бельгия ослабляет карантин, а с 15 июня открывает свои границы для туристов из Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

Экскурсии, а также работу кафе и ресторанов планируют разрешить с 8 июня.

С 3 июня в Италии разрешили внутренний туризм. Страна готовится к дальнейшему смягчению карантина.

Кипр готовится принимать туристов. Здесь с 9 июня начнут работать торговые центры, аэропорты, бары и рестораны, внутренние зоны отдыха отелей и кинотеатры под открытым небом.

3 июня коронавирус в мире был обнаружен у 6 378 239 человек, а за сутки почти у 110 тыс. Умерло 380 250 человек, а выздоровели от коронавируса 3 023 638.