О техногенной катастрофе в Норильске РФ, где 21 тыс. т нефтепродуктов компании Норникель залила местные реки и побережья Карского моря, президент страны Владимир Путин узнал только через шесть дней.

Местные власти боялись сообщить хозяину Кремля о чрезвычайной ситуации, которую уже в сети окрестили “малым Чернобылем”. Задержка с информированием не на шутку разгневала Путина.

— Ну, и что, дальше будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас со здоровьем не все в порядке? — заявил Владимир Путин, отчитывая директора Норильско-Таймырской энергетической компании Сергея Липина.

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Российские спасатели узнали о происшествии и начали ликвидировать его последствия почти сразу. Оперативно они сообщили о нем руководству компании Норникель, а также губернатору Красноярского края и министру чрезвычайных дел. Те же замолчали информацию.

Не сообщалось сразу и о причинах катастрофы: из-за потепления разошлись подпорки резервуара, которые были вбиты в вечную мерзлоту и удерживали нефтепродукты.

Катастрофа в Норильске произошла 30 мая утром.

15 тыс. т нефтепродуктов вылились на землю и просочились в почву, еще 6 тыс. т попали в реку Амбарная, ее притоку Далдыкан, озера Пясино, а также в Карское море.

России нужны будут десятилетия, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации. Катастрофа и ситуация с ее умолчанию может негативно повлиять на рейтинг Путина.

Источник: Gazeta Wyborcza