Нападение на начальную школу в Китае: 39 раненых, в основном — дети

В Китае мужчина совершил нападение на начальную школу. Как следствие, 39 человек, в основном дети, получили ножевые ранения.

— Тридцать девять человек, среди них и сотрудники, получили ранения в результате нападения с применением ножа в начальной школе центра округа Ванф, район Южного Китая, около 08.30 в четверг, — говорится в сообщении.

На место происшествия отправили восемь карет скорой помощи, раненых учеников и персонал доставили в местные больницы.

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Травм, опасных для жизни, никто не получил.

Полиция уже задержала подозреваемого. Им оказался 50-летний охранник школы.

Похожее масштабное нападение произошло в Японии. Там мужчина напал и убил 19 жителей учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями. Впоследствии злоумышленника приговорили к смертной казни.

Источник: Global Times