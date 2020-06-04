Президент США Дональд Трамп пока не видит необходимости привлекать военных для подавления протестов в стране.

По его словам, все будет зависеть от ситуации, однако пока такой необходимости нет.

На фоне протестов в США Трамп ранее заявлял, что может привлечь военных для разгона демонстрантов.

Читайте: Адвокат назвал убийство Джорджа Флойда преднамеренным

Протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. Во время задержания полицейские применили удушающий прием к американцу Джорджу Флойду, после чего он умер в реанимации.

Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве второй степени, грозит 40 лет тюрьмы. Изначально его обвиняли в убийстве третьей степени.

Другим полицейским, которые причастны к убийству, также предъявили обвинение.

Изначально в США люди выходили на мирные протесты, однако уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки.

1 июня Дональд Трамп обратился к американцам, чтобы те прекратили протесты. Для контроля улиц он ввел войска.

Источник: CBC