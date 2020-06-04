Россия не присоединится к G7, пока не вернет Крым Украине — правительство ФРГ

Правительство Германии не видит никаких оснований для возвращения России в группу G7, потому что Москва до сих пор оккупирует украинский Крым.
С таким заявлением в среду выступил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
— Специально по России с 2014 года действует решение, что вместо тогдашнего формата G8 встречи проводятся в формате G7 до дальнейшего уведомления.
И основание для этого решения сохраняется, так как оно было принято из-за аннексии Крыма, что противоречит международному праву, — заявил Зайберт.
Он добавил, что решение о дате проведения саммита и приглашение гостей есть у компетенции США.
— Если же хотелось бы изменить формат G7, это было бы возможно только при единогласном решении G7, — добавил представитель.
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Президент США Дональд Трамп, который в этом году принимает саммит G7, решил перенести встречу с июня на сентябрь.
Также Трамп выступает за приглашение России на саммит Большой семерки. Считает, что на G7 удастся договориться о ядерном пакте.
Источник: Handelsblatt