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Факты / Мир

Россия не присоединится к G7, пока не вернет Крым Украине — правительство ФРГ

Правительство Германии не видит никаких оснований для возвращения России в группу G7, потому что Москва до сих пор оккупирует украинский Крым.

С таким заявлением в среду выступил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

— Специально по России с 2014 года действует решение, что вместо тогдашнего формата G8 встречи проводятся в формате G7 до дальнейшего уведомления.

И основание для этого решения сохраняется, так как оно было принято из-за аннексии Крыма, что противоречит международному праву, — заявил Зайберт.

Он добавил, что решение о дате проведения саммита и приглашение гостей есть у компетенции США.

— Если же хотелось бы изменить формат G7, это было бы возможно только при единогласном решении G7, — добавил представитель.

ЧитайтеЯ — худшее, что случалось с Россией: Трамп о выборах в США

Президент США Дональд Трамп, который в этом году принимает саммит G7, решил перенести встречу с июня на сентябрь.

Также Трамп выступает за приглашение России на саммит Большой семерки. Считает, что на G7 удастся договориться о ядерном пакте.

Источник: Handelsblatt

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