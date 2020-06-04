Для производства вакцины от коронавируса администрация Трампа выбрала пять потенциальных компаний.
Это важный шаг в усилиях Белого дома по выполнению обещания вакцинировать большинство американцев до конца 2020 года.
В правительстве намерены определить победителя, который представит наиболее перспективный проект. Также будут обеспечены условия для разработки, а в дальнейшем – вакцины распространят в США.
Читайте: Трамп назвал коронавирус плохим подарком от Китая
Потенциальными разработчиками вакцины в США являются такие пять компаний:
- Moderna;
- Оксфордский университет совместно с AstraZeneca;
- Johnson & Johnson;
- Merck;
- Pfizer.
У каждой из компаний свой подход. Президент США Дональд Трамп хочет показать высокий результат, особенно перед выборами в разгар национальных потрясений.
Однако многие американцы считают цель Трампа сделать вакцину к началу следующего года слишком оптимистичной. Разработка вакцин занимает долгое время, рекорд был – четыре года.
Коронавирус в США
По состоянию на 4 июня коронавирус в США подтвердился у 1 851 520 человек. Почти весь период пандемии страна занимает первую позицию в мире по количеству заболевших.
Вирус смогли побороть 479 258 человек. Наибольшее количество выздоровевших фиксируется в Нью-Йорке, где вылечились 66 502 человека.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 107 175 человек.
В связи с пандемией в США увеличилась безработица на рекордном уровне, многие люди остались без работы и страховки.
В то же время США приостанавливают отношения с ВОЗ. Трамп обвинил организацию в том, что Китай и дальше уходит от ответственности за создание условий для мировой пандемии Covid-19.
Источник: The New York Times