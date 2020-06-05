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Факты / Мир

Когда страны ЕС откроют границы — дата

Главы МВД стран ЕС рекомендовали держать границы союза закрытыми до 1 июля, а уже после этой даты ослаблять контроль на границе и позволять туристические путешествия.

— Мы очень близко подошли к ситуации, когда мы должны снять все внутренние пограничные ограничения и пограничные проверки, — сказала еврокомиссар по внутренним делам Юлва Йоханссон.

Еврокомиссар сказала, что ситуация с вирусом улучшается и она рада видеть, что члены ЕС уже ослабили пограничный контроль.

Что касается открытия границ внутри ЕС, то профильные министры договорились достичь этого уже к 15 июня.

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С 17 марта из-за пандемии коронавируса в Украине прекратили свою работу все авиаперевозчики. В рамках очередного этапа послабления карантина Кабмин позволил восстановить внутренние авиаперевозки с 5 июня. А на четвертом этапе – с 15 июня – запустят международное авиасообщение.

Источник: Independent

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