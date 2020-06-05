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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 5 июня

По состоянию на утро 5 июня в мире коронавирусом заболели 6 632 985 человек. За минувшие сутки количество больных выросло более чем на 121 тыс.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умерли 391 136 больных, за прошедшие сутки — более 5 тыс. новых летальных случаев.

С начала пандемии побороли болезнь уже 2 869 963 пациента.

5 стран с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 1 872 660;
  • Бразилия — 614 941;
  • Россия — 440 538;
  • Великобритания — 283 079;
  • Испания — 240 660.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

  • США — 108 211;
  • Великобритания — 39 987;
  • Италия — 34 021;
  • Бразилия — 33 689;
  • Франция — 29 068.

Украина по количеству больных в мире занимает 35 место. По состоянию на 4 июня зафиксировали 25 510 случаев. В мировом рейтинге она разместилась между Индонезией и Ирландией.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, в которых ослабили карантин

Официально о преодолении пандемии коронавируса сообщила Черногория. Она стала первой страной в Европе, которая это сделала. За последние 28 дней здесь не зафиксировал ни одного нового случая инфицирования, а все больные уже выздоровели.

Турция уже с июня откроет авиасообщение с 70 странами мира. Но для Украины, Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции страна отрывает границы с 1 июля.

Отменяет обязательный карантин для туристов с 1 июля Испания. Австрия готовится открыть туристический сезон летом только для отдыхающих из стран, где благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Бельгия ослабляет карантин с 8 июня, а с 15 июня открывает свои границы для туристов из Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

Для сравнения, 4 июня коронавирус в мире обнаружили у 6 511 668 человек. Антирейтинг по количеству больных и умерших продолжают возглавлять США.

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