По состоянию на утро 6 июня в мире коронавирусом заболели 6 850 598 человек. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 217 612 человек.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умерло 398 244 больных, за прошедшие сутки — свыше 7 тыс. новых летальных случаев.

С начала пандемии побороли болезнь уже 3 351 249 пациентов.

5 стран с наибольшим количеством инфицированных Covid-19:

США — 1 965 708;

Бразилия — 646 006;

Россия — 449 834;

Испания — 288 058;

Великобритания — 283 311.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 111 390;

Великобритания — 40 261;

Бразилия — 35 047;

Италия — 34 774;

Франция — 29 111.

Україна за кількістю хворих у світі посідає 35 місце. Станом на 6 червня зафіксували 25 964 випадків.

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Страны, в которых ослабили карантин

Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС как минимум до июля.

С 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом.

К такому решению после переговоров пришли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас.

Границы будут открыты при условии стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах.

Для сравнения, 5 июня коронавирус в мире обнаружили в 6 632 985 человек. Антирейтинг по количеству больных и умерших продолжают возглавлять США.