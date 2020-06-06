По состоянию на утро 6 июня в мире коронавирусом заболели 6 850 598 человек. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 217 612 человек.
От осложнений, вызванных Сovid-19, умерло 398 244 больных, за прошедшие сутки — свыше 7 тыс. новых летальных случаев.
С начала пандемии побороли болезнь уже 3 351 249 пациентов.
5 стран с наибольшим количеством инфицированных Covid-19:
- США — 1 965 708;
- Бразилия — 646 006;
- Россия — 449 834;
- Испания — 288 058;
- Великобритания — 283 311.
Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:
- США — 111 390;
- Великобритания — 40 261;
- Бразилия — 35 047;
- Италия — 34 774;
- Франция — 29 111.
Україна за кількістю хворих у світі посідає 35 місце. Станом на 6 червня зафіксували 25 964 випадків.
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Страны, в которых ослабили карантин
Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС как минимум до июля.
С 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом.
К такому решению после переговоров пришли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Греции Никос Дендиас.
Границы будут открыты при условии стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах.
Для сравнения, 5 июня коронавирус в мире обнаружили в 6 632 985 человек. Антирейтинг по количеству больных и умерших продолжают возглавлять США.