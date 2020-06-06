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Факты / Мир

Официально! Байден будет представлять демократов на президентских выборах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден станет главным конкурентом Дональда Трампа на грядущих выборах президента в США.

1995 делегатов от Демократической партии поддержали его кандидатуру на пост главы Штатов.

— Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы собираемся на эти выборы объединенной партией, — заявил Байден.

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Берни Сандерс получил 1042 голоса поддержки, однако ранее он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, поэтому Байден остался единственным кандидатом от демократов.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года, однако советник президента США Дональда Трампа не уверен в том, что на фоне пандемии коронавируса президентские выборы состоятся в намеченный срок.

Новый опрос Monmouth обнаружил, что у Байдена 52% поддержки, в то время как у Трампа – 41%.

Лидерство Байдена медленно, но растет. В прошлом месяце опросы показывали составлял 50% против 41%, в апреле – 48% против 44%, а в марте – 48% против 45%.

Источник: AP

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