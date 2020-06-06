Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране готовы более 2 млн вакцин от коронавируса к распространению, если медицинские испытания докажут ее эффективность и безопасность. .

По его словам, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств от коронавируса.

Также Трамп отметил, что в отношении разработки лекарств от инфекции в США все замечательно.

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Потенциальными разработчиками вакцины в США являются такие пять компаний:

Moderna;

Оксфордский университет совместно с AstraZeneca;

Johnson & Johnson;

Merck;

Pfizer.

Коронавирус в США

По состоянию на ночь, 6 июня, в США зафиксировано 1 888 370 случаев коронавируса. Соединенные Штаты Америки уже долгое время занимают лидирующую позицию во всем мире по количеству заболевших.

Побороть болезнь смогли 485 002 человека, наибольшее количество тех, кто выздоровел, зафиксировали в Нью-Йорке – 66 756.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 108 920 человек.