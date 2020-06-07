Статистика по коронавирусу на 7 июня свидетельствует о 6 896 179 больных. За сутки Covid-19 заболели еще более 45 тыс. человек.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 399 785 человек, а за сутки — более 1 тыс.

В то же время, вылечились от коронавируса уже 3 413 349 человек.

5 стран с наибольшим количеством инфицированных Covid-19:

США — 1 920 061;

Бразилия — 672 846;

Россия — 458 102;

Индия — 246 628;

Великобритания — 286 294.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 109 802;

Великобритания — 40 548;

Бразилия — 35 930;

Италия — 33 846;

Франция — 29145.

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По количеству больных Украина занимает 35 место — между Индонезией и Польшей. По состоянию на 6 июня в стране зафиксировано 26 514 случаев.

Страны, в которых ослабили карантин

С понедельника, 8 июня, 50% Испании переходит на последний этап ослабления карантина. У людей появится возможность ездить в пределах своего региона.

Франция решила восстановить международное сообщение только 1 августа. Из новых послаблений — открытие летних площадок кафе и ресторанов.

Италия планирует начать туристический сезон с 1 августа.

Для сравнения, по состоянию на 6 июня коронавирус в мире обнаружили у 6 850 598 человек. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 217 612 человек.