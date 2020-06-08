В Великобритании прибывшие из-за рубежа люди должны будут проходить обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

Туристы и жители Великобритании, которые прибывают в страну из-за рубежа, должны будут сообщить адрес, по которому будут самоизолироваться.

Если карантин не будет соблюдаться – придется заплатить штраф до 1000 фунтов стерлингов.

В случае, если у туриста не будет возможности предоставить адрес, правительство Великобритании организует проживание, однако за счет путешественника.

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Карантин необязательный для тех, кто прибывает из Ирландской Республики, Нормандских островов или острова Мэн. То же самое касается транзитных пассажиров.

Сейчас в Великобритании 287 621 подтверженный случай заболевания коронавируса. Выздороветь от болезни удалось 1 239 пациентам. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 40 625 человек.

Сейчас Великобритания занимает четвертую позицию по количеству случаев коронавируса.

7 015 128 случаев заражения Covid-19 подтверждены в мире на 8 июня. За сутки количество больных выросло почти на 119 тыс. человек.