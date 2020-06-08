7 015 128 случаев заражения Covid-19 подтверждены в мире на 8 июня. За сутки количество больных выросло почти на 119 тыс. человек.
От болезненей, вызванных осложнением коронавируса, умер 402 852 человека. За сутки прирост смертей составил чуть более 3 тыс. человек.
Победить коронавирус удалось 3 461 619 людям. Это почти 50 тыс. пациентов за сутки.
Количество тех, кто заболел, превысило количество новых больных более чем в два раза — почти на 70 тыс. человек.
Наибольший суточный прирост новых случаев коронавируса зафиксировали в США. Таким образом, страна занимает первое место в мире по количеству больных. Сегодня цифра уже превысила отметку в 2 млн человек.
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Страны, в которых больше всего больных Covid-19:
- США — 2 007 449;
- Бразилия — 691 96;
- Россия — 467 673;
- Великобритания — 287 621;
- Индия — 257 486.
Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:
- США — 18 905;
- Бразилия — 18 375;
- Индия — 10 864
- Россия — 8 984;
- Чили — 6 405.
Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:
- США — 110 514;
- Великобритания — 40 625;
- Бразилия — 36 455;
- Италия — 33 899;
- Франция — 29 158.
8 июня Украина находится на 35 месте из 215 по количеству больных Covid-19. 8 июня зафиксировано 27 462 случая, а за сутки прирост составил — 463. В последние несколько дней количество новых случаев коронавируса падает после резкого скачка, из-за которого в некоторых районах ужесточили карантинные ограничения.
Страны, которые ослабили карантин
С 8 июня Бельгия ослабляет карантин. Будут разрешены экскурсии и работа кафе и ресторанов.
С 15 июня страна открывает свои границы для туристов из Евросоюза и стран Шенгенской зоны.
В Дании с 8 июня разрешили собираться группами до 50 человек в рамках ослабления карантина.
Кипр собирается открывать туристический сезон. С 9 июня начнут работать ТРЦ, аэропорты, бары и рестораны, отели и кинотеатры под открытым небом.
7 июня коронавирус в мире был обнаружен у 6 896 179 человек, а за сутки более чем у 45 тыс. Умерло 380 250 человек, а выздоровели от коронавируса 3 413 349.