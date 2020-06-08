7 015 128 случаев заражения Covid-19 подтверждены в мире на 8 июня. За сутки количество больных выросло почти на 119 тыс. человек.

От болезненей, вызванных осложнением коронавируса, умер 402 852 человека. За сутки прирост смертей составил чуть более 3 тыс. человек.

Победить коронавирус удалось 3 461 619 людям. Это почти 50 тыс. пациентов за сутки.

Количество тех, кто заболел, превысило количество новых больных более чем в два раза — почти на 70 тыс. человек.

Наибольший суточный прирост новых случаев коронавируса зафиксировали в США. Таким образом, страна занимает первое место в мире по количеству больных. Сегодня цифра уже превысила отметку в 2 млн человек.

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Страны, в которых больше всего больных Covid-19:

США — 2 007 449;

Бразилия — 691 96;

Россия — 467 673;

Великобритания — 287 621;

Индия — 257 486.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

США — 18 905;

Бразилия — 18 375;

Индия — 10 864

Россия — 8 984;

Чили — 6 405.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

США — 110 514;

Великобритания — 40 625;

Бразилия — 36 455;

Италия — 33 899;

Франция — 29 158.

8 июня Украина находится на 35 месте из 215 по количеству больных Covid-19. 8 июня зафиксировано 27 462 случая, а за сутки прирост составил — 463. В последние несколько дней количество новых случаев коронавируса падает после резкого скачка, из-за которого в некоторых районах ужесточили карантинные ограничения.

Страны, которые ослабили карантин

С 8 июня Бельгия ослабляет карантин. Будут разрешены экскурсии и работа кафе и ресторанов.

С 15 июня страна открывает свои границы для туристов из Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

В Дании с 8 июня разрешили собираться группами до 50 человек в рамках ослабления карантина.

Кипр собирается открывать туристический сезон. С 9 июня начнут работать ТРЦ, аэропорты, бары и рестораны, отели и кинотеатры под открытым небом.

7 июня коронавирус в мире был обнаружен у 6 896 179 человек, а за сутки более чем у 45 тыс. Умерло 380 250 человек, а выздоровели от коронавируса 3 413 349.