Власти Новой Зеландии сообщили о победе над коронавирусом Covid-19.

Со вторника, 9 июня, в стране снимаются все ограничения, которые были введены из-за распространения нового вируса. Несмотря на отмену карантина, границы в Новой Зеландии остануться пока закрытыми.

Об этом заявила глава правительства Джасинда Арден.

Она сказала, что с 00.00 9 июня Новая Зеландия перейдет на первый уровень национальной тревоги. Всего из будет четыре.

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Арден подчеркнула, что с этой даты все мероприятия могут проходить в обычном режиме, а торговля и гостиничный бизнес могут работать как раньше.

Также в стране возобновит работу весь общественный транспорт.

Последний новый случай заболевания в Новой Зеландии был подтвержден 17 дней назад.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии было зафиксировано 1 504 случая заражения коронавирусом и 22 смерти от осложнений Covid-19.

Первой страной, которая сообщила о победе над Covid-19, стала Гренландия. Это единственная страна в мире, где не было летальных исходов от коронавируса.

Источник: Ministry of Health NZ