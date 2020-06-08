Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается – глава ВОЗ

В целом ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, несмотря на то, что ситуация с Covid-19 в Европе улучшилась.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Уже девять дней подряд фиксируется более 100 тыс. случаев инфицирования в сутки, отметил гендиректор ВОЗ. Общее количество заражений почти достигло 7 млн, при этом известно о 400 тыс. умерших от Covid-19.
Сейчас эпицентром пандемии являются Южная и Северная Америка, а также Южная Азия.
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Коронавирус в мире: ситуация на 8 июня
Институт Джона Хопкинса отчитался о том, что 8 июня количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 7 млн.
Наибольший суточный прирост новых случаев коронавируса зафиксировали в США, где общее количество инфицированных уже превысило отметку в 2 млн человек.
Страны с наибольшим суточным приростом больных Covid-19:
- США — 18905;
- Бразилия — 18 375;
- Индия – 10 864
- Россия – 8 984;
- Чили – 6 405.