Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается – глава ВОЗ

В целом ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, несмотря на то, что ситуация с Covid-19 в Европе улучшилась.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Уже девять дней подряд фиксируется более 100 тыс. случаев инфицирования в сутки, отметил гендиректор ВОЗ. Общее количество заражений почти достигло 7 млн, при этом известно о 400 тыс. умерших от Covid-19.

Сейчас эпицентром пандемии являются Южная и Северная Америка, а также Южная Азия.

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Коронавирус в мире: ситуация на 8 июня

Институт Джона Хопкинса отчитался о том, что 8 июня количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 7 млн.

Наибольший суточный прирост новых случаев коронавируса зафиксировали в США, где общее количество инфицированных уже превысило отметку в 2 млн человек.

Страны с наибольшим суточным приростом больных Covid-19: