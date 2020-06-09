Бессимптомное распространение коронавируса происходит очень редко — ВОЗ

Коронавирус передается от человека к человеку при бессимптомном течении заболевания очень редко. Поэтому нужно сосредоточиться на пациентах с симптомами.

Об этом сообщила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.

По ее словам, часто у молодых и здоровых людей во время болезни проявляются или легкие симптомы коронавируса, или их вовсе нет. Поэтому раньше специалисты заявляли, что вирус может передаваться, если у носителя нет симптомов.

Но сейчас в ВОЗ говорят, что это далеко не основной способ распространения инфекции.

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Учитывая то, что сейчас редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому человеку, страны должны сосредоточиться на изоляции больных Covid-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц.

По словам Марии Ван Керхове, если следить за всеми симптоматическими случаями, выделять их, следить за контактами, то можно резко сократить вспышку коронавируса.

Всего у 78% зараженных коронавирусом людей нет симптомов или болезнь протекает в очень легкой форме. Такую цифру, ссылаясь на исследование, ранее озвучил врач Евгений Комаровский. По его словам, 50-70% пациентов в Италии не имели симптомов Covid-19.

Основные симптомы коронавируса:

высокая температура (выше 38 градусов);

сухой кашель;

затрудненное дыхание.

Обычно они возникают через 2-14 дней после заражения.

Источник: CNBC