Бессимптомное распространение коронавируса происходит очень редко — ВОЗ

Коронавирус передается от человека к человеку при бессимптомном течении заболевания очень редко. Поэтому нужно сосредоточиться на пациентах с симптомами.
Об этом сообщила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове.
По ее словам, часто у молодых и здоровых людей во время болезни проявляются или легкие симптомы коронавируса, или их вовсе нет. Поэтому раньше специалисты заявляли, что вирус может передаваться, если у носителя нет симптомов.
Но сейчас в ВОЗ говорят, что это далеко не основной способ распространения инфекции.
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Учитывая то, что сейчас редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому человеку, страны должны сосредоточиться на изоляции больных Covid-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц.
По словам Марии Ван Керхове, если следить за всеми симптоматическими случаями, выделять их, следить за контактами, то можно резко сократить вспышку коронавируса.
Всего у 78% зараженных коронавирусом людей нет симптомов или болезнь протекает в очень легкой форме. Такую цифру, ссылаясь на исследование, ранее озвучил врач Евгений Комаровский. По его словам, 50-70% пациентов в Италии не имели симптомов Covid-19.
Основные симптомы коронавируса:
- высокая температура (выше 38 градусов);
- сухой кашель;
- затрудненное дыхание.
Обычно они возникают через 2-14 дней после заражения.
Источник: CNBC