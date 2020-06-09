Из-за коронакризиса экономику ждет наибольшее падение со времен Второй мировой — Всемирный банк

Из-за мер, введеных в результате пандемии коронавируса, мировая экономика в 2020 году сократится на 5,2%. Такой прогноз дали во Всемирном банке.

Кроме того, отмечается, что это будет самое большое падение в экономике со времен Второй мировой войны. Ожидается, что сокращение объемов производства на душу населения коснется крупнейшей доли стран с 1870 года.

Так, согласно прогнозу, в странах с развитой экономикой экономическая активность может снизиться на 7%.

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Также ожидается сокращение рынка стран на уровне 2,5%. Это первое сокращение в группе развивающихся стран минимум за 60 лет. Показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.

Во Всемирном банке отметили, если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в 2020 году мировую экономику может ожидать падение на целых 8%. В то же время ее восстановление в 2021 году составит чуть более чем на 1%.

Кроме того, прогнозируют, что из-за экономического кризиса, 60 млн человек во всем мире окажутся за чертой бедности. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты.

Чтобы страны могли эффективно реагировать на медицинские, экономические и социальные потрясения, он планирует выделить еще $160 млрд в течение 15 месяцев.

Источник: Всемирный банк