Спутниковые снимки больничных парковок в китайском Ухане свидетельствуют, что коронавирус, возможно, начал распространяться в Китае в августе 2019 года.

Специалисты Бостонского университета общественного здравоохранения из Гарвардской Медицинской школы и Бостонской детской больницы проанализировали спутниковые снимки парковок крупных больниц в Ухане и тенденции поиска в интернете с 9 января 2018 года по 30 апреля 2020 года.

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Они обнаружили, что, начиная с августа 2019 года, резко увеличилось количество транспорта на больничных парковках с 67% до 90%. Наибольшее количество автомобилей было зафиксировано в декабре того же года.

Также их исследования показали, что всплеск поиска слов “кашель”, “диарея” в китайской системе Baidu начался за три недели до появления подтвержденного случая Сovid-19.

— Эти данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы видели увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечное заболевание — диарею. Теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы являются действительно важным маркером для нового вируса, — заявил главный инновационный директор Бостонской детской больницы Джон Браунштейн.

Кроме того, он сообщил, что хотя они не могут подтвердить, было ли увеличение количества транспорта связано с коронавирусом, но у них есть другие данные, которые подтверждают появление нового вируса до идентификации на рынке морепродуктов Хуанань.

— Эти данные подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в Южном Китае и потенциально уже циркулировал во время появления Уханьского кластера, — отметил он.

Первый случай коронавируса зафиксирован в административном центре китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года.

Известно, что первые инфицированные люди посещали оптовый рынок Хуанань, где продавали морепродукты и разных животных – змей, птиц и летучих мышей.

До сегодня нет точных доказательств того, что именно этот рынок стал источником распространения коронавируса.

На сегодня в мире зафиксированно 7 113 366 подтвержденных случаев Covid-19. За последние сутки количество больных выросло более чем на 98 тыс. человек.

За весь период пандемии 3 292 704 человека выздоровели. Наибольшее количество людей, которые побороли болезнь, фиксируют в США – 518 522 человека. Второе место занимает Бразилия — 378 217, на третьем месте Россия — 230 226.

Самое большое количество больных подтверждено в США — 1 960 642 человек, Бразилии — 707 412, России — 476 043, Великобритании — 288 834, Индии — 265 928.