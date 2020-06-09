По состоянию на 9 июня во всем мире 7 113 366 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки количество больных выросло более чем на 98 тыс. человек.

Всего за время пандемии побороть болезнь смогли 3 292 704 человека. Наибольшее количество тех, кто выздоровел, фиксируется в США – 518 522 человека. Вторую позицию занимает Бразилия. Там от коронавируса вылечились 378 217 человек. На третьем месте Россия, где вылечились 230 226 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 406 413 человек. Это более 3,5 тыс. пациентов за сутки. Наибольший процент смертности фиксируется в США – 110 990 человек.

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9 июня наибольшее количество случаев зафиксировано в США. В стране 1 960 642 подтвержденных случаев коронавируса. Наибольший прирост заболевших и смертей фиксируется в Нью-Йорке. Побороть болезнь смогли 67 686 человек. От осложнений умерли 30 417 пациентов.

Страны, в которых больше всего больных Covid-19:

США — 1 960 642;

Бразилия — 707 412;

Россия — 476 043;

Великобритания — 288 834;

Индия — 265 928.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

Бразилия — 18 912;

США — 18 556;

Индия — 9 983;

Россия — 8 985;

Чили — 6 405.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

США — 110 990;

Великобритания — 40 680;

Бразилия — 37 134;

Италия — 33 964;

Франция — 29 212.

9 июня Украина находится на 35 месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом. В стране зафиксировали 27 462 случая. Побороть болезнь смогли 12 195 человек. За время пандемии умерли 797 человек.

Страны, которые ослабили карантин

В Бельгии с 8 июня будет разрешена работа кафе и ресторанов, а также можно будет проводить экскурсии. Приехать в страну туристы из ЕС и стран Шенгенской зоны смогут уже с 15 июня.

Латвия 9 июня отменит режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с коронавирусом.

Также ослабили карантин и в Дании. Теперь там можно собираться группами до 50 человек.

В Грузии уже можно посещать рестораны и пользоваться междугородним транспортом.

С 9 июня карантин смягчают и на Кипре. Уже со вторника начинают работать ТРЦ, аэропорты, бары и рестораны, а также отели и кинотеатры под открытым небом.

8 июня в мире зафиксировали 7 015 128 случаев заражения Covid-19. От болезненей, вызванных осложнением коронавируса, умерли 402 852 человека. За сутки прирост смертей составил более 3 тыс. человек.