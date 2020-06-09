В Таиланде в связи с пандемией коронавируса в силу вступают новые правила для посещения пляжа.

Воздержаться от походов в общественные места, и отказаться от пляжного отдыха власти просят пожилых отдыхающих.

Такие ограничения будут действовать в Таиланде уже с 1 июля.

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Группами можно будет посещать пляжи, но необходимо будет соблюдать дистанцию около двух метров с другими компаниями и посетителями.

Администрация обязана также смотреть за отдыхающими и контролировать, чтобы пляжи не были переполненными.

Также ограничат число людей, которые могут находиться в развлекательной зоне. Всем, кто будет присутствовать на пляже, нужно будет находиться в маске и мыть руки.

В Таиланде по состоянию на 9 июня зафиксировали 3 121 случай заражения коронавирусом. За все время пандемии от болезни вылечились 2 973 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 58 человек.

9 июня во всем мире 7 113 366 подтвержденных случаев коронавируса. За сутки количество больных выросло более чем на 98 тыс. человек.

Источник: Pattaya Mail