В мире коронавирусом заболели уже 7 238 723 человека. За минувшие сутки количество больных выросло более чем на 125 тыс.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умерло 411 177 больных, за прошедшие сутки — более 4,7 тыс. новых летальных случаев. Наибольшее количество смертей фиксируют в США — 111 989.

Вылечились от коронавируса уже 3 370 369 пациентов. Наибольшее количество выздоровевших в США (524 855) и Бразилии (396 687).

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 1 979 411;

Бразилия — 739 503;

Россия — 484 630;

Великобритания — 290 581;

Индия — 276 146.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 111 989;

Великобритания — 40 968;

Бразилия — 38 406;

Италия — 34 043;

Франция — 29 299.

Украина по количеству больных в мире занимает 36 место. По состоянию на 9 июня здесь зафиксировали 27 856 случаев. В мировом рейтинге она разместилась между Швейцарией и Польшей.

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Страны, в которых ослабили карантин

Бельгия ослабила карантин с 8 июня, а с 15 июня открывает свои границы для туристов из Евросоюза и стран Шенгенской зоны. Также с 8 июня в стране разрешили работать кафе, ресторанам, проводить экскурсии.

С 1 июля Турция открывает границы для Украины, Китая, Молдовы, Узбекистана, Канады и Швеции.

Греция также перешла на следующий этап ослабления карантина и разрешила работу кафе, баров и ресторанов внутри помещения.

Ослабили ограничения в Дании, где разрешили собираться группами до 50 человек. Официально о преодолении пандемии коронавируса первой в Европе сообщила Черногория.

Для сравнения, 9 июня в мире зафиксировали 7 113 366 случаев Сovid-19. От болезни умерли 406 413 человек. Лидером в антирейтинге по количеству больных продолжают оставаться США.