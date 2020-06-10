В деле о сбитом над Донбассом боинге Малазийских авиалиний, рейс МН17, прокуратура установила тип оружия, из которого стреляли по самолету, а также личности четырех обвиняемых и их роль в совершении преступления.

Об этом стало известно во время слушания дела в Нидерландах 10 июня.

По главной версии, самолет был сбит ракетой Бук. Ее и обосновала сторона обвинения, ссылаясь на проведенные экспертизы.

— Нами были проведены исследования самой системы для того, чтобы понять ее работу. Для этого мы собрали информацию, разобрали несколько ракет, взорвали их во время тестов, — заявил прокурор Тэйс Бергер.

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Ссылаясь также на сравнение инородных материалов, которые обнаружили в обломках самолета и телах жертв, с физическими компонентами ракеты Бук, сторона обвинения не видит смысла в дальнейшем изучении этого вопроса. По ее мнению, оно более, чем тщательное.

Кроме того, прокуратура установила личности обвиняемых. В этой части помогло прослушивание телефонов.

— Например, подозреваемый Дубинский по телефону часто называл себя полковником Петровским, заместителем министра обороны, а также Хмурым, — рассказал прокурор.

Также следствие установило иерархию взаимоотношений между обвиняемыми, она шла от Гиркина вверх через сначала Дубинского, а затем через Пулатова к Харченко, стало известно на заседании.

Катастрофа МН17

17 июля 2014 года боинг Малазийских авиалиний, который летел из Амстердама, был сбит в небе над территорией оккупированного Донбасса.

На борту самолета находились 298 человек. В результате авиакатастрофы все они погибли.

Прокуратура Нидерландов обвиняет в содеянном трех россиян и одного украинского.

Сейчас в Нидерландах проходит второй блок слушаний по делу.