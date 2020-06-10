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Факты / Происшествия

Юг Китая затопило — есть погибшие, разрушены тысячи домов

200 тыс. Человек покинули свои дома из-за масштабное наводнение в южном и центральном Китае.

Погибло 12 человек, также известно о пропавших без вести.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с начала июня 228 тыс. человек потеряли жилье из-за высокой воды.

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Больше всего пострадали южные регионы — шесть человек погибли в провинции Гуанси, еще семеро погибших в провинции Хунань.

Ущерб от затопления оценивается в более чем $500 млн — стихия разрушила более тысячи домов.

прогноз ООН

К концу этого века под воду уйдут целые города и даже страны. Более 280 млн людей будут искать новый дом, прогнозируют в ООН.

Большая вода постепенно поглотит Венецию, Шанхай, Лондон, Нью-Йорк, Майами, Барселону, Одессу и Николаев.

Так планета отвечает на глобальное потепление из-за небывалых выбросы СО2 в атмосферу.

Источник: ABC News

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