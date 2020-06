200 тыс. Человек покинули свои дома из-за масштабное наводнение в южном и центральном Китае.

Погибло 12 человек, также известно о пропавших без вести.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, с начала июня 228 тыс. человек потеряли жилье из-за высокой воды.

Читайте: Covid-19 мог появиться в Китае летом 2019 — новые данные с спутниковых снимков

Больше всего пострадали южные регионы — шесть человек погибли в провинции Гуанси, еще семеро погибших в провинции Хунань.

SWEPT AWAY: House collapses into a river amid deadly flooding in China that has displaced hundreds of thousands of people. https://t.co/kSXdhUq94d pic.twitter.com/Obk6aKz6UE

— ABC News (@ABC) June 10, 2020